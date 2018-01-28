В сеть утекли фотографии смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

Портал Venture Beat опубликовал фотографии еще официально не представленных новых флагманских смартфонов Samsung – Galaxy S9 и S9+. Их официальный релиз намечен на 25 февраля.

По информации издания, особых различий между новыми гаджетами и их предшественниками (S8 и S8+) не будет.

В Galaxy S9 и S9+, утверждает Venture Beat, обновят аппаратное и программное обеспечение, усовершенствуют систему распознавания лиц и опустят сканер отпечатков пальцев под камеру.

Планируется, что официально в продажу новые флагманы Samsung поступят 16 марта.