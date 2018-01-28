В NASA рассказали о «голубом кровавом суперлунии» 31 января

В последний день января этого года можно будет наблюдать очередное так называемое «суперлуние», об этом сообщает агентство NASA.

«Суперлуние» происходит, когда спутник Земли находится на определенной орбите близко к планете. В такие моменты видимый диск Луны кажется наблюдателю с Земли гораздо ярче и больше. Кроме того, он может окрашиваться в различные цвета из-за взаимодействия света с атмосферой.

Явление, о котором пишет NASA, начнется в 05:30 по времени восточного часового пояса США. Тридцать первого января можно будет увидеть так называемое «синее суперлуние», причем агентство пообещало устроить прямую трансляцию для людей, которые по каким-то причинам не смогут наблюдать явление вживую.

Перед тем как попасть в точку «синего суперлуния», Луна пройдет в тени Земли и окрасится в красно-бурый оттенок. Как уточнили ранее в пресс-службе Московского планетария, в российской столице «красное суперлуние» можно будет увидеть после 17:00 31 января. Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит 358994 километра.