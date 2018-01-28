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От гаубиц до станции РЭБ: как западное оружие оказывается в руках сирийских террористов

Виктор Сокирко
09:40 28.01.2018
Контролируемые США территории в Сирии стали перевалочной базой для поставок вооружений для так называемой умеренной оппозиции, задачей которой является дестабилизация ситуации в стране и свержение действующей власти.
От гаубиц до станции РЭБ: как западное оружие оказывается в руках сирийских террористов
Фото: Handout/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress/ Минобороны России

О том, что на вооружении террористов в Сирии находится оружие западного производства – американского, французского, бельгийского и других стран, – было известно давно. Автоматы, тяжелые пулеметы, минометы, противотанковые ракетные комплексы и даже гаубицы правительственные войска не раз отбивали у боевиков. Последний случай произошел совсем недавно неподалеку от города Эт-Танф, когда военный патруль подбил два оснащенных пулеметами джипа.

Среди прочего вооружения там была обнаружена станция РЭБ европейского производства, предназначенная для постановки радиопомех. Предназначение подобной станции – нейтрализация средств ПВО, «ослепление» воздушных объектов и вывод из строя радиосвязи.

«Часть оружия американского производства досталась террористам на территории Ирака, они захватили его у тамошних военных, снабжаемых именно США, – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. – Однако основной поток западного оружия идет сейчас через зону, контролируемую американцами на границе Сирии, Иордании и Ирака. Они застолбили и часть северных районов на границе с Турцией, контролируемых курдами, против которых Анкара проводит сейчас боевую операцию. Выяснилось, что здесь находятся две американские авиабазы и восемь блокпостов. И если раньше поставки оружия осуществлялись так называемой умеренной оппозиции, а потом оно "случайно" попадало в руки джихадистов, то сейчас США напрямую поставили боевиков на довольствие. И можно не сомневаться, что очередной виток напряженности в Сирии контролируется из Вашингтона, где с маниакальным упорством стремятся к свержению президента Башара Асада, расчленению страны на небольшие анклавы, которые, естественно, будут подконтрольны США».

Численность американских военных в Сирии не столь велика – по различным оценкам, их там насчитывается от нескольких сотен человек до тысячи. Да они и не стремятся вступать в открытые боестолкновения, предпочитая делать это руками боевиков, которых обучают и, естественно, вооружают американские инструкторы. И чтобы, например, уметь пользоваться упомянутой станцией РЭБ, необходимы очень серьезные навыки работы с ней. Как, впрочем, и с другими видами вооружений.

Сейчас заметно увеличились поставки оружия в подконтрольный американцам район возле города Эт-Танф. По мнению экспертов, там готовится прорыв в сторону Дамаска, и именно с этим связывается активность в подготовке боевиков и их оснащении. При этом на их вооружении находятся уже не только автоматические штурмовые винтовки М-16, 81-миллиметровые минометы М-29 и бронированные «Хаммеры». Появились крупнокалиберные гаубицы, способные вести огонь управляемыми снарядами на дальность свыше 55 километров. Одну из них бойцы сирийской правительственной армии не так давно отбили у боевиков.

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Сейчас США заявили, что прекращают поставки вооружений, но речь идет лишь о программе ЦРУ, которое контролировало этот «бизнес». При этом существует и программа Пентагона: американские военные, помимо своих вооружений, активно занимаются закупками для боевых действий в Сирии и других странах. Один из примеров – приобретение оружия в Болгарии. В его числе, помимо стрелкового вооружения – пистолетов и автоматов, а также патронов к ним, – реактивные ракеты для установки «Град» и даже бронетранспортеры чешского производства. Доставляется вся эта «гуманитарка» через Иорданию, а уже затем следует в Сирию.

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На освобожденных от террористов территориях бойцы сирийской правительственной армии неоднократно находили склады с оружием и боеприпасами с маркировкой США и ряда европейских стран. Сейчас такие случаи стали редкими, ведь вооружение находится в контролируемых американцами районах, но оно активно стреляет и приносит многочисленные жертвы, в первую очередь среди мирного населения.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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