Непотопляемый линкор: как 30-я бронебашенная батарея в Севастополе сорвала планы гитлеровцев

Одно из самых известных и наиболее мощных фортификационных сооружений Севастополя вскоре обретет новую жизнь. Легендарная 30-я бронебашенная батарея, или «героическая тридцатка», вскоре станет объектом севастопольского филиала парка «Патриот».

В годы Войны в противостоянии с этой батареей войска Германии испытали огромное количество трудностей. Гитлеровцы не сразу решились подойти к укрепленному району, а расположение «тридцатки» из-за маскировки сначала оставалось для них тайной.

Общая площадь тоннелей, коридоров и переходов батареи составляет три тысячи квадратных метров. Батарея по сути представляет собой вкопанный в землю линкор, сверху замаскированный под природный рельеф. На поверхности видны только две башни, укрепленные броней.

«Тридцатка» стала для немцев неприятным сюрпризом и сорвала планы по быстрому захвату Севастополя. Батарея держала оборону, гитлеровцы не могли пробиться к городу, пока не был потрачен весь боезапас. Но и после оккупации Севастополя противником бои на этой высоте продолжились.

Сегодня батарея с героическим прошлым обретает новую жизнь. До недавнего времени засекреченный военный объект теперь станет главным экспонатом в коллекции севастопольского филиала парка «Патриот».