Вашингтон нашел эффективный способ избавляться от конкурентов – политолог о новых санкциях США против РФ

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о новых санкциях США против России и прошедшем в Давосе Всемирном экономическом форуме.

Вероника Крашенинникова: На главной финансовой арене в Давосе на этой неделе собрался весь цвет мирового капитала, а также политики, его обслуживающие. В этом году форум побил собственный рекорд – три тысячи участников из 119 стран, 70 глав государств и правительств. Сенсацией стала речь премьер-министра Индии Нарендры Моди: он выступил в защиту свободного рынка и либерализации мирового хозяйства. А ведь эта идея всегда принадлежала Америке. Президент Франции Эммануэль Макрон позиционировал себя как лидер сильной Европы с обновленной стратегией. Приезду президента Дональда Трампа предшествовали активные демонстрации против его политики. За последние 18 лет это первое появление президента США в Давосе. Оказывается, и сам Трамп в Давосе впервые: в бытность бизнесменом его туда не приглашали. Званый обед президента США оплатили саудиты. Мировая общественность вновь услышала про величие Америки, которая, как мы помним, «прежде всего». Трамп также порадовал публику, назвав себя «чирлидером» Америки.

Однако за год своего правления американский президент умудрился разругаться со всеми союзниками. И здесь, в Давосе, ему явно были не рады. Бизнесмены встречали его натянутыми улыбками, простой народ – многотысячными акциями протеста. Они прокатились по всей Швейцарии.

«Покупай американское, нанимай американцев». Не свободная торговля, а протекционизм. Трамп хочет вернуть рабочие места в Америку и защитить своих предпринимателей от конкуренции с зарубежными фирмами. Выступая на форуме, Трамп сказал: «Мир является свидетелем возрождения сильной и процветающей Америки… Никогда не было лучшего времени, чтобы нанимать, строить, инвестировать и развиваться в Соединенных Штатах. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны».

«К диалогу с Россией готов», – также заверил Трамп. И через два часа Минфин США объявил о новом раунде санкций против России. Список пополнился еще 20 с лишним фамилиями и названиями компаний – производителей энергооборудования и участников нефтяной отрасли. Эти меры вполне отвечают стратегии глобального энергетического доминирования США, о которой президент Трамп заявил в прошлом году. Вашингтон и вправду нашел самый эффективный способ избавляться от конкурентов. Вот вам принцип «Америка – прежде всего» в действии.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в это воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

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