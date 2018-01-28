В Израиле требуют выслать из страны посла Польши

Израильский политик Ицхак Герцог обратился к правительству страны с требованием выслать посла Польши из Израиля. Это требование Герцога связывается с неприемлемостью планов польских властей, которые намерены ввести уголовное наказание за обвинение поляков в холокосте.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения, закон недопустим», – цитирует Герцога РИА Новости.

Ранее руководители Израиля, включая президента страны, главу правительства и руководителя МИД, уже выразили несогласие с принимаемым в Польше законом. По их мнению, авторы закона покушаются на историческую правду. Законопроект вызвал негативную реакцию у множества израильских политиков и общественных деятелей.

Политик Яир Лапид вступил в полемику с польским посольством, утверждая, что польские лагеря смерти для евреев существовали и никакой закон не сможет этого изменить.

I utterly condemn the new Polish law which tries to deny Polish complicity in the Holocaust. It was conceived in Germany but hundreds of thousands of Jews were murdered without ever meeting a German soldier. There were Polish death camps and no law can ever change that. — יאיר לפיד (@yairlapid) 27 января 2018 г.

«Сотни тысяч евреев были убиты, даже не встретившись с немецкими солдатами. Были польские лагеря смерти, и ни один закон этого изменить не сможет», – написал политик.

В ответ польские дипломаты заявили, что слова израильского политика безосновательны и лишь подтверждают, что историю холокоста плохо знают даже в самом Израиле.

«Я сын выжившего в холокосте. Моя бабушка была убита в Польше немцами и поляками. Мне не нужны уроки истории холокоста от вас», – ответил Лапид.

Вызвавший жесткую международную полемику пакет поправок к польскому закону об Институте национальной памяти предполагает тюремное заключение на трехлетний срок за упоминание «польских лагерей смерти» и другие высказывания, из которых может следовать, что поляки хоть каким-то образом являлись соучастниками преступлений германских нацистов в годы Войны.