В Израиле требуют выслать из страны посла Польши

Израильский политик Ицхак Герцог обратился к правительству страны с требованием выслать посла Польши из Израиля. Это требование Герцога связывается с неприемлемостью планов польских властей, которые намерены ввести уголовное наказание за обвинение поляков в холокосте.

Ранее руководители Израиля, включая президента страны, главу правительства и руководителя МИД, уже выразили несогласие с принимаемым в Польше законом. По их мнению, авторы закона покушаются на историческую правду. Законопроект вызвал негативную реакцию у множества израильских политиков и общественных деятелей.

Политик Яир Лапид вступил в полемику с польским посольством, утверждая, что польские лагеря смерти для евреев существовали и никакой закон не сможет этого изменить.

