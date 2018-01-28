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В Израиле требуют выслать из страны посла Польши

Вадим Синицын
08:23 28.01.2018
Принимаемый в Польше закон об уголовном наказании за обвинение поляков в холокосте вызвал резкую реакцию в Израиле.
В Израиле требуют выслать из страны посла Польши
Фото: Yin Dongxun Xinhua Globallookpress

Израильский политик Ицхак Герцог обратился к правительству страны с требованием выслать посла Польши из Израиля. Это требование Герцога связывается с неприемлемостью планов польских властей, которые намерены ввести уголовное наказание за обвинение поляков в холокосте.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения, закон недопустим», – цитирует Герцога РИА Новости.

Ранее руководители Израиля, включая президента страны, главу правительства и руководителя МИД, уже выразили несогласие с принимаемым в Польше законом. По их мнению, авторы закона покушаются на историческую правду. Законопроект вызвал негативную реакцию у множества израильских политиков и общественных деятелей.

Политик Яир Лапид вступил в полемику с польским посольством, утверждая, что польские лагеря смерти для евреев существовали и никакой закон не сможет этого изменить.

«Сотни тысяч евреев были убиты, даже не встретившись с немецкими солдатами. Были польские лагеря смерти, и ни один закон этого изменить не сможет», – написал политик.

В ответ польские дипломаты заявили, что слова израильского политика безосновательны и лишь подтверждают, что историю холокоста плохо знают даже в самом Израиле.

«Я сын выжившего в холокосте. Моя бабушка была убита в Польше немцами и поляками. Мне не нужны уроки истории холокоста от вас», – ответил Лапид.

Вызвавший жесткую международную полемику пакет поправок к польскому закону об Институте национальной памяти предполагает тюремное заключение на трехлетний срок за упоминание «польских лагерей смерти» и другие высказывания, из которых может следовать, что поляки хоть каким-то образом являлись соучастниками преступлений германских нацистов в годы Войны.

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