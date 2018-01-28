Сооснователь Apple рассказал, почему резко продал все свои биткоины

Один из создателей корпорации Apple и известный программист Стив Возняк пояснил, почему внезапно продал все свои биткоины. О причинах решения Возняк рассказал на бизнес-форуме в Швеции, сообщает Business Insider.

По словам программиста, он просто устал нервничать от того, что курс биткоина настолько нестабилен. В какой-то момент Возняк принял решение перестать беспокоиться и избавиться от желания постоянно отслеживать биржи, после чего продал всю свою криптовалюту.

Возняк приобрел биткоины летом прошлого года по цене 700 долларов ради эксперимента. О продаже он начал задумываться уже в декабре, когда курс самой популярной криптовалюты подошел к своему максимуму.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин в ближайшее время ожидает тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой валюты напоминает «тюльпанную лихорадку». По его словам, биткоин не будет иметь реальной стоимости до тех пор, пока общество не придет к единому мнению относительно его цены.