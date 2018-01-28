Десятки детей погибли из-за эпидемии гриппа в США

Из-за неожиданной сильной вспышки сезонного гриппа в США уже погибли 37 детей, об этом сообщает USA Today со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве.

По информации центра, опасный грипп распространился в 39 штатах страны и на территории Пуэрто-Рико. Показатель госпитализации с симптомами, похожими на грипп, в данный момент составляет почти 42 человека на 100 тысяч.

Как отметил представитель Центра по контролю заболеваний Дэн Джэрнинган, его ведомство ожидает новых сообщений и смерти детей, поскольку эпидемия продолжает развиваться. Она отличается от других эпидемий устойчивостью своих позиций: обычно заболевание переходит от региона к региону, ослабевая в одном и усиливаясь в другом, сейчас же болезнь удерживается почти по всей стране.

Джэрнинган сравнил нынешнюю вспышку с эпидемией трехлетней давности, когда в общей сложности гриппом заболели 34 миллиона человек, 710 из которых попали в больницу, а 56 умерли.