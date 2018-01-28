При пожаре в общежитии под Омском погибли пять человек

В результате пожара в одном из общежитий пригорода Омска погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

«Сегодня около 5 часов 30 минут утра в поселке Новоомском в пригороде Омска произошло возгорание пятиэтажного здания рабочего общежития. Следователи области работают на месте происшествия», – говорится в заявлении СК.

При пожаре погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 13 и 14 лет. Еще семь человек пострадали от огня. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по предварительным данным, оно будет возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».