Илон Маск открыл продажу огнеметов против зомби

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск официально объявил о начале продажи безопасных огнеметов. Анонс бизнесмен опубликовал на личной странице в Twitter, сопроводив его ссылкой на сайт еще одной своей компании, Boring Company, где уже можно заказать огнемет.

«Когда произойдет апокалипсис с зомби, вы будете рады, что приобрели огнемет. Сработает против орд нежити, или мы вернем деньги назад», – написал Маск.

Стоимость новинки составляет 500 долларов, ее уже можно предзаказать, поставки начнутся весной. Кроме того, на указанной странице можно приобрести фирменный огнетушитель за 30 долларов. В описании к огнетушителю на сайте компании сказано, что его цена завышена и точно такой же можно купить дешевле, однако на этом есть «крутая наклейка».

Ранее Илон Маск рассказал, что уже пять лет думает над созданием электропикапа, и пообещал, что займется им после выхода кроссовера Tesla Model Y в 2019 году. Инженерные и технические детали проекта пока не распространяются.