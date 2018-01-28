В Крыму ответили на замысел Киева о создании полиции на полуострове

В Крыму считают, что все попытки якобы создания на полуострове каких-либо организаций украинскими властями, не более чем очередные коррупционные схемы. Как рассказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, на Украине уже существуют «непонятные органы» якобы работающие на территории полуострова, а на самом деле «не ясно чем занимающиеся».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в стране будут создаваться специальные подразделения патрульной полиции для работу в Крыму и в Севастополе.

При этом на самом полуострове в очередной раз подчеркнули, что никакие украинские правоохранители никогда не появятся на полуострове.

«Реально эту деятельность на территории Крыма они никогда вести не будут, поскольку ни при каких условиях Крым не станет частью Украины. Этот выбор был сделан крымчанами раз и навсегда в 2014 году. А создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть», - заявил депутат в интервью RT.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума, на котором 96,77 % жителей региона проголосовали за присоединение к России. Украинские власти, которые получили свои места после госпереворота, отказываются признавать результаты волеизъявления крымчан.