Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

Два человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на Каширском шоссе в столице, сообщается в паблике «ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн».

Инцидент произошел в районе дома 61. Автомобиль Mazda врезался в Opel, в результате чего в последнем оказались зажаты три человека, два из которых скончались еще до приезда медиков. Еще одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте работают оперативники. Следствие установит причины и обстоятельства аварии.