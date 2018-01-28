Россиянка попыталась вывезти в Израиль бриллианты на 8 млн рублей

В московском аэропорту Домодедово задержана россиянка, попытавшаяся вывезти в Израиль бриллианты массой около 437 карат. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что женщина была задержана в зале вылета.

«26 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта… задержана пассажирка рейса "Москва – Тель-Авив", жительница Московской области… у которой обнаружена партия алмазов», - рассказала она.

По данным полиции, стоимость изъятых драгоценностей превысила 8 млн рублей. В отношении задержанной 53-летней жительницы Подмосковья возбуждено уголовное дело по ст.191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга») и ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»).