Подростки обстреляли трамвай на севере Санкт-Петербурга

В субботу вечером двое подростков обстреляли трамвай с пассажирами на севере Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на пересечении проспектов Просвещения и Культуры примерно в половину восьмого вечера, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая», - заявили в пресс-службе.

Полиция уже задержала одного из хулиганов, им оказался 14-летний петербуржец. В настоящее время его доставили в отделение полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал, добавили правоохранители.