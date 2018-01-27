Названы дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Прощание с журналистом-международником Борисом Тумановым состоится в понедельник, 29 января, в пол 11 утра в морге Городской клинической больницы имени Буянова. Об этом сообщил сын Бориса Туманова Григорий на своей странице в Facebook.

«Прощание с папой состоится в понедельник, в 10:30 в морге по адресу Бакинская, 26», - написал Григорий Туманов.

Борис Туманов умер на 80-м году жизни в ночь на субботу, 27 января. По словам его сына, у Туманова остановилось сердце.

«Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», - рассказал он.

Борис Туманов долгое время был журналистом международного направления ТАСС, корреспондентом во франкоязычных странах Африки. После он сотрудничал с различными европейскими и российскими СМИ.