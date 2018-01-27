Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

Власти Парижа погасят огни Эйфелевой башни в знак скорби по погибшим в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

«Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах гнусного нападения в сердце Кабула. Парижане и парижанки поддерживают народ Афганистана, который вновь столкнулся с террористическим варварством», — написала Идальго в своем Twitter.

В Кабуле в результате взрыва автомобиля скорой помощи в квартале Вазир-Акбар-Хан погибли по меньшей мере 95 человек, еще 158 пострадали. Ответственность на себя взяло исламистское движение «Таллибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической на территории России.