Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле
Ровно в полночь на Эйфелевой башне выключат подсветку в знак памяти по «жертвам гнусного теракта» в Кабуле, сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
Фото: LaTourEiffel / Twitter
Власти Парижа погасят огни Эйфелевой башни в знак скорби по погибшим в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
«Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах гнусного нападения в сердце Кабула. Парижане и парижанки поддерживают народ Афганистана, который вновь столкнулся с террористическим варварством», — написала Идальго в своем Twitter.
В Кабуле в результате взрыва автомобиля скорой помощи в квартале Вазир-Акбар-Хан погибли по меньшей мере 95 человек, еще 158 пострадали. Ответственность на себя взяло исламистское движение «Таллибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической на территории России.