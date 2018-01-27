Фанни Ардан раскритиковала Запад за демонизацию России

Французская актриса Фанни Ардан выступила против демонизации России. Об этом она заявила в Москве, куда приехала представить свою новую режиссерскую работу «Диван Сталина» с Жераром Депардье.

Как рассказала актриса в интервью RT, ее раздражает, когда во Франции чрезмерно критикуют российские телеканалы, потому что, «влияния боятся только те, кто уязвим».

«Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить, представляя себя божественными созданиями. Каждый пытается жить по-своему», - заявила она.Ардан отметила, что журналисты ограничиваются лишь маленькими, лаконичными комментариями, в то время как жизнь страны – понятие сложное.

«Поэтому я всегда говорю, что очень люблю международную политику, это невероятно интересно, похоже на реку с ее течениями, все эти альянсы — это очень увлекательно. Но нельзя сказать, что по одну сторону хорошие, а по другую — плохие», — пояснила режиссер.

По ее словам, у общества есть недостатки, но каждый формирует свои мнение, вместо того, чтобы слушать мнение директоров лишь только первых каналов. Ардан подчеркнула, что доступ к информации стал более свободным, поэтому «люди думают быстрее, чем кажется».

«Хватит думать, что народ — это сборище идиотов!» — заявила актриса.