Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану в связи с его переизбранием на пост президента Чехии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В поздравлении глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет М. Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов главы государства по итогам обработки 99% избирательных бюллетеней. Земан набрал 38% голосов, а его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, – 26%.

По предварительным данным, за Земана отдали свои голоса почти 1,87 миллиона человек. Земан победил во всех 13 краях страны.