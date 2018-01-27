МИД РФ поприветствовал решение ООН направить де Мистуру в Сочи на конгресс по Сирии

Москва приветствует решение генсека ООН Антониу Гутерриша направить спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи для участия в Конгрессе сирийского национального диалога. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

В Вене закончился девятый раунд консультаций с делегацией правительства САР и оппозиционной сирийской комиссии по переговорам при посредничестве де Мистуры.

«Затрагивались подготовка к предстоящему конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29 – 30 января и его возможные итоги. В этой связи "на полях" венской встречи между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов», —сказано в сообщении МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство пригласил к участию в Конгрессе нацдиалога Сирии 30 января в Сочи порядка 1600 представителей сирийского общества. Ряд представителей ООН будут там в качестве наблюдателей.

«В Москве приветствуют решение генсекретаря ООН Антониу Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога», - подчеркнули российские дипломаты.