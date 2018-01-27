Российский Т-90 против М1 «Абрамс» и «Тип-99»: военный аналитик взвесил за и против

Военный аналитик издания The National Interest Себастьян Роблен сравнил технические характеристики российского танка Т-90МС, американского М1 «Абрамс» и китайского «Тип-99».

Автор статьи пришел к выводу, что российский танк способен составить серьезную конкуренцию американской и китайской машинам по тактико-техническим параметрам.

Самым быстрым из трех бронированных машин, по мнению автора статьи, оказывается китайский «Тип-99» - он может развить скорость до 80 километров в час. «Абрамс» - до 68, Т-90 – до 72.

При этом американский «Абрамс» является самым «прожорливым» по сравнению со своими конкурентами по линейке сравнения. Он может проехать 390 километров до дозаправки. Конкуренты же способны проехать более 480 километров.

«Абрамс» аналитик назвал наиболее тяжелым.120-миллиметровая пушка этого танка со снарядами М829 с урановыми сердечниками может пробивать на 15-20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и «Тип-99».

Российский танк Т-90МС оснащен системой защиты «Реликт», улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, что составляет серьезную конкуренцию двум другим боевым машинам.