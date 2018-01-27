В клубе в Бразилии расстреляли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 12 пострадали при стрельбе в ночном клубе в бразильском городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что рано утром в субботу, 27 января, группа вооруженных людей подъехала к клубу и расстреляла молодых людей. По предварительным данным, массовый расстрел невинных людей произошел из-за передела сфер влияний местных преступных группировок.

Руководитель департамента безопасности штата Андре Кошта сообщил, что никто из нападавших не был задержан, пишет Reuters.

Как утверждают местные СМИ, в момент нападения в ночном заведении отдыхали члены группировки, занимающейся распространением наркотиков.