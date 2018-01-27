Владивосток избрали столицей «Тотального диктанта» в 2018 году

Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году стал Владивосток, сообщила пресс-служба Приморского края.

Губернатор Приморья Андрей Тарасенко поздравил жителей с победой и отметил, что благодаря активности приморцев об успехах жителей края знает вся Россия.

«В субботу, 27 января, в Новосибирске состоялся финал конкурса за звание столицы международной акции "Тотальный диктант". Владивосток одержал победу и стал главным городом проекта в 2018 году», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что город сначала победил в онлайн-голосовании, за него отдали почти 26 тысяч голосов.

В этом году «Тотальный диктант» состоится 14 апреля в 80 странах. Мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. В нынешнем году автором текста для диктанта стала писательница Гузель Яхина.