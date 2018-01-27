В пятиэтажном доме под Волгоградом взорвался газ

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в экстренных службах по региону.

«27 января в 17.49 мск поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в городе Волжский по ул. Пушкина произошел взрыв бытового газа без последующего горения и видимых обрушений», - говорится в сообщении пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

При инциденте пострадал один человек, находившийся в тот момент на кухне.

Жильцов двух подъездов жилого дома эвакуировали. Пункт временного размещения для них открыли в гостинице, где всех обеспечили горячим питанием и всем необходимым.

На мечте ЧП работают эксперты и правоохранители, устанавливая обстоятельства случившегося.