Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе в Донбассе

Нацполиция и Нацгвардия Украины должны готовиться к работе на территории Донбассе, поскольку эти земли якобы вскоре вернутся под контроль Киева. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Аваков во время годовой итоговой коллегии МВД, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

По словам главы МВД Украины, районы на юго-востоке страны скоро вернутся под лоно украинской столицы, поэтому «там надо будет следить за порядком». Аваков отметил, что «это очень тяжелая работа», к которой «надо готовиться уже сейчас».

«Освобождать и защищать оккупированные территории — очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас», — сказал он.

Аваков не забыл добавить, что правоохранителей отвлекают от реальной работы «фальшивые митинги», которые проводятся в Незалежной.

Также глава украинского МВД анонсировал скорое создание «дорожной полиции Крыма», которой придется работать совсем на других участках, по его словам, «временно».