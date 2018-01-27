Во Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за наводнения

Расширяется география крупнейшего за последние годы наводнения во Франции. «Оранжевый» уровень опасности объявлен уже в 18 департаментах страны.

В районе Лиона из берегов вышли реки Сона и Рона. Затоплены десятки домов и автопарковки, закрыто движение по набережным.

Но хуже всего ситуация в Париже и пригородах, где уровень воды местами превышает шесть метров. Эвакуированы сотни человек, отменены занятия в школах. Из Лувра спасают шедевры. В ближайшие дни из-за непрерывных дождей последствия наводнений могут стать еще серьезнее.