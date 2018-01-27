Украинские националисты потребовали от Порошенко уволить Климкина из-за Польши

Националистическая партия «Свобода» потребовала от украинского лидера Петра Порошенко публично осудить решение польского сейма о пропаганде бандеровской идеологии, а также уволить главу МИД Украины Павла Климкина «за очередной провал отечественной дипломатии».

Ранее сейм Польши принял поправки в закон об Институте национальной памяти, которые вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В ответ МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятия закона, ожидая от польского сената политической мудрости.

«В связи с этим требуем от президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия: безотлагательно инициировать и созвать внеочередную сессию для адекватной оценки решения сейма Польши; уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии», – сказано в заявлении украинских националистов.

Они также призвали Порошенко осудить решение польского сейма, а также «вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, которое отобрал преступный режим Януковича». Националисты на Украине восприняли такой пакет поправок в закон как «прямое вмешательство во внутренние дела страны и выдвижение территориальных претензий».

Согласно их заявлению, ответственность перед Украиной лежит на руководстве страны. Только благодаря украинской власти, потакающей Польше, в Варшаве «посмели осуществить такие шаги», отметили националисты.

«Такие решения польского сейма – это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей», – подчеркнули в партии.