73 года назад советские войска освободили Освенцим

Сегодня по всему миру вспоминают жертв холокоста. Проходят траурные церемонии и памятные акции. Двадцать седьмого января 1945 года советские войска освободили Освенцим. В 2005-м Генассамблея ООН утвердила эту дату как День памяти.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацисты уничтожили в газовых камерах более миллиона евреев. Всего же, по разным данным, там погибли от полутора до двух миллионов человек разных национальностей, в том числе около 15 тысяч советских военнопленных. Узники комплекса концлагерей были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.