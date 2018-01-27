В России почтили память жертв блокады Ленинграда

Жители городов России почтили память жертв блокады Ленинграда. В день 74-й годовщины полного снятия осады с города памятные акции проходят от Арктики до Крыма, от Северо-Запада до Сибири.

Главные события в этот день проходили в Санкт-Петербурге. Здесь в центре города у памятного знака поэтессе Ольге Берггольц, чей голос стал символом борьбы Ленинграда в годы осады, в субботу прошла акция «Муза блокады», где звучали стихотворения и выдержки на тему блокады.

Акции памяти состоялись также в Севастополе, который в годы Великой Отечественной войны пережил 250-дневную осаду, за что так же, как и Ленинград, в 1965 году одним из первых городов СССР получил звание города-героя. Жители Новосибирска возложили цветы к стеле и почтили память погибших минутой молчания.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года –– через 872 дня. За это время погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек.