Буйвол напал на львов, но быстро пожалел об этом: видео

В Сети опубликовано видео, на котором буйвол атаковал львицу, однако впоследствии пожалел об этом.

В кенийском заповеднике Масаи-Мара хищница побежала за буйволом, но притаилась в зарослях, не догнав парнокопытное. Стадо буйволов намеревалось напасть на львицу, ожидая, что она там одна.

«Льва-самца использовали как приманку, чтобы отвлечь буйволов», – отметил автор видео.

Через какое-то время львица догнала одного из них и вцепилась в горло. Ей удалось повалить свою жертву на землю. Тем временем к ней подошли еще несколько хищников.