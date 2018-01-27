Милош Земан победил на президентских выборах в Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок. Об этом сообщило республиканское статуправление.

После обработки данных с 99% избирательных участков Земан получил около 53% голосов избирателей. Его соперник, бывший председатель Академии наук Иржи Драгош получил поддержку примерно 48% населения.

Таким образом, за Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, а за Драгоша – 2,4 миллиона человек. То есть Земан победил в 11 из 13 краев, проиграв в Праге и Центрально-Чешском крае.

Второй тур президентских выборов в Чехии проходил в пятницу и субботу. Явка превысила 65%.

Отмечается, что инаугурация должна состояться в Пражском Граде 8 марта.