Киев заявил, что в Совете Европы есть указание противодействовать Украине

В Совете Европы существует внутреннее указание «противодействовать» украинским парламентариям, заявил «Укринформу» глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование им зарплат не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать максимально критиковать украинцев и создавать нам проблемы», – пояснил он.

По его словам, теперь «правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах». При этом он пригрозил, что «эти византийские игрища плохо закончатся для Европы».

Ранее ПАСЕ потребовала от Киева пересмотреть закон о «деоккупации» Донбасса. Украинскую власть обвинили в дискриминации жителей региона, а также блокировании ряда сфер юго-востока.

«Несколько человек сказали мне, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 миллионов евро от РФ», – добавил он.

Напомним, что с 2016 года Москва не направляет документы для аккредитации своих представителей в ПАСЕ, поскольку в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за Крыма. В связи с чем РФ приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.