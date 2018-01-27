Фура без тормозов протаранила маршрутку с людьми под Самарой

В Самарской области фура протаранила маршрутку. В результате аварии погиб по меньшей мере один человек и пострадали девять. Об этом сообщает портал 63.ru.

Авария произошла на 966-м километре трассы М5 «Урал» при подъезде к Жигулевской ГЭС. Фура Volvo врезалась в легковую машину Skoda, а затем в «Газель». В результате столкновения грузовик и маршрутка перевернулись.

По предварительной причине, у фуры могли отказать тормоза. Обстоятельства аварии выясняются.