Взрыв газа произошел в котельной в Якутии

Взрыв газоконденсата произошел в котельной с последующим пожаром в Якутии. Об этом сообщает Управление МЧС РФ по Республике Саха. Инцидент произошел в населенном пункте Бердигестях. Пожар распространился на площадь 80 квадратных метров. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек – оператор котельной.

«Вечером 27.01.2018 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в п. Бердигестях Горного района горит котельная "РИК" по всей площади. Общая площадь пожара составило 103 квадратных метра. Предварительной причиной пожара явилось нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси», – говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента было нарушено теплоснабжение 30 жилых домов. Из Якутска для ликвидации последствий аварии планируется отправить модульную котельную мощностью один мегаватт. Обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают экстренные службы.