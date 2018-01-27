Канада расширила военный контингент на Украине

На Украине увеличилось число канадских военнослужащих. Об этом написал руководитель военной тренировочной миссии Канады Кристофер Ривс в своем официальном аккаунте в Twitter.

По словам Ривса, на Украину прибыли еще около 50 военнослужащих Канады. Они будут обучать украинских военных в рамках операции UNIFIER.

«Еще приблизительно 50 канадских военных прибыли на Украину этим утром, сделав канадский контингент самым крупным с начала миссии UNIFIER, чтобы обучать и наставлять украинских военнослужащих в их усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности», – написал Ривс.

Ранее стало известно, что канадское правительство приняло решение продлить свою «просветительскую» военную операцию на Украине до 31 марта 2019 года. Канадские офицеры не только проводят занятия с украинцами, но и консультируют военных чиновников относительно реформы ВСУ.