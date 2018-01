Канада расширила военный контингент на Украине

На Украине увеличилось число канадских военнослужащих. Об этом написал руководитель военной тренировочной миссии Канады Кристофер Ривс в своем официальном аккаунте в Twitter.

По словам Ривса, на Украину прибыли еще около 50 военнослужащих Канады. Они будут обучать украинских военных в рамках операции UNIFIER.

Approx. 50 additional @CanadianForces members arrived in #Ukraine 🇺🇦 this morning making this the largest #OpUNIFIER 🇨🇦 contingent since the start of the mission to help train and mentor the #Ukrainian military in its efforts to maintain #sovereignty, #Security & #Stability pic.twitter.com/EoVd5d1ruc