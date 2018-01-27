Военные США по ошибке расстреляли из вертолета семь человек в Ираке

Семь человек погибли из-за ошибки американских военнослужащих в Ираке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

В иракском районе Эль-Багдади проводилась операция по поимке террористов с привлечением сил международной коалиции. Экипаж боевого вертолета ВС США обнаружил в ходе патрулирования скопление людей, некоторые их них были вооружены.

Американские военные приняли людей за террористов и открыли огонь из вооружения боевого вертолета, в его результате семь человек погибли, еще 11 человек получили различные ранения.

Оказалось, что попавшие под огонь люди не имели отношения к боевикам, это была делегация местного правительства, в которой находились глава полиции и руководитель местной администрации.

Иракские чиновники рассчитывали добраться до места встречи с шейхом одного из местных племен. По данным СМИ, в связи с происшествием объединенное командование коалиции поручило провести внутреннее расследование.