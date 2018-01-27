Умер известный журналист-международник Борис Туманов
Туманов долго работал в ТАСС, он был корреспондентом агентства во франкоязычных странах Африки.
Фото: Борис Туманов / Facebook
В Москве на 80-м году жизни ушел из жизни известный журналист Борис Туманов. Об этом на личной странице в Facebook сообщил его сын Григорий.
«Кажется, что из его комнаты я сейчас услышу стук клавиш ноутбука: он всегда работал, даже оказываясь в больнице, он старался вернуться к своим текстам как можно скорее», – написал сын журналиста.
Туманов долгое время был журналистом международного направления ТАСС, корреспондентом информационного агентства во франкоязычных странах Африки. После журналист сотрудничал с различными европейскими и российскими СМИ.