Умер известный журналист-международник Борис Туманов

В Москве на 80-м году жизни ушел из жизни известный журналист Борис Туманов. Об этом на личной странице в Facebook сообщил его сын Григорий.

«Кажется, что из его комнаты я сейчас услышу стук клавиш ноутбука: он всегда работал, даже оказываясь в больнице, он старался вернуться к своим текстам как можно скорее», – написал сын журналиста.

Туманов долгое время был журналистом международного направления ТАСС, корреспондентом информационного агентства во франкоязычных странах Африки. После журналист сотрудничал с различными европейскими и российскими СМИ.