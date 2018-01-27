Тиллерсон объяснил, почему Трамп проигнорировал встречу с Порошенко в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко так и не смог провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе, несмотря на анонс от украинского министерства иностранных дел. Об этом сообщает «112».

По словам журналистки телеканала CBS Маргарет Бреннан, встреча не состоялась из-за отсутствия времени у Трампа. Она сообщает, что именно так глава Госдепа Рекс Тиллерсон объяснил Порошенко причину происходящего. Американский президент якобы очень желал провести встречу с Порошенко, но не успел.

Примечательно, что при этом Дональд Трамп успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, о чем отдельно сообщала пресс-служба Белого дома. Таким образом, анонс главы МИД Украины о том, что встреча Порошенко и Трампа обязательно состоится, не нашел своего подтверждения.