«Это от отчаяния»: в Совфеде объяснили призыв Порошенко к созданию новой коалиции против России

Призыв президента Украины Порошенко, обращенный к странам Европы с целью создать новую коалицию против России, является жестом отчаяния. Таким мнением поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT.

Порошенко окончательно перестал чувствовать поддержку со стороны Евросоюза, между тем его президентский срок подходит к концу без видимых результатов, и это приводит украинского лидера в отчаяние, отметил Цеков.

«До этого он больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины. А теперь начал пугать Европу. Все это говорит о больших проблемах в политике Порошенко. Он видит, что его президентский срок подходит к концу, а результаты плачевные», – отметил представитель Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что президент Украины на экономическом форуме в Давосе призвал европейские страны организовать новый антироссийский союз, заявив, что «Россия развернула войну против нас всех». Нашел ли при этом Порошенко понимание у своих слушателей, не уточняется.