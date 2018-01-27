В жилой многоэтажке в центре Баку прогремел взрыв

Рядом со станцией метро «28 мая» в столице Азербайджана прогремел мощный взрыв, об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на представителя газовой компании «ПО Azəriqaz» Руслана Алиева.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Газопровод повредили рабочие, которые накануне выполняли в районе земельные работы. Хлопок произошел на первом этаже постройки в магазине канцелярских товаров.

«Вчера на территории проводились земляные работы, в ходе которых был поврежден газопровод, именно по этой причине произошел взрыв», – заявил Алиев.

В результате происшествия никто не погиб, однако один человек пострадал и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Торговым объектам рядом со зданием и самому дому нанесен значительный ущерб, на месте работают полиция и спасатели, район происшествия перекрыт.