В России пройдет пробная перепись населения

В течение октября 2018 года в Российской Федерации пройдет пробная перепись населения. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Мероприятие пройдет с учетом новых инструментов и способов сбора информации. Оно предназначено для отработки организационных и технических моментов с целью эффективно провести грядущую всероссийскую перепись.

Как говорится в пояснительной записке к распоряжению, мероприятие состоится на десяти территориях, в числе которых Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, Алеутский район Камчатки, район Свиблово в Москве, а также на территориях Красноярского края, Сахалина, Иркутской области и Санкт-Петербурга.

Подготовка и проведение данного мероприятия будут финансироваться в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ориентировочный охват пробной переписи составит около полумиллиона человек.