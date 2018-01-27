«На плечах немцев в Староладожский канал влетели»: ветеран рассказал, как прорывали блокаду Ленинграда

Сегодня в России отмечается День воинской славы: ровно 74 года назад произошло полное снятие фашистско-немецкой блокады с Ленинграда. Она продолжалась 872 дня, за это время, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов ленинградцев погибли от голода.

Леонид Моторин участвовал в наступательной операции «Искра», которая позволила снять блокаду Ленинграда. Тогда ему было 17 лет. В этом возрасте он штурмовал немецкие укрепления на Невском пятачке – плацдарме, который стал одним из символов мужества защитников Ленинграда. Моторин был дважды ранен и до сих пор ходит с осколками немецкой мины в легких.

«Крикнули: "Ура, за Ленинград!" – и сразу пошли на них. Тут они дрогнули, и мы у них на плечах влетели в Староладожский канал... Когда по радио объявили (о прорыве блокады – прим. ред.), я на посту тоже сделал салют, три раза выстрелил вверх. Все люди ликовали, обнимали друг друга», – рассказал Леонид Моторин.

Благодаря технологиям виртуальной реальности сражение за Ленинград можно увидеть практически своими глазами. Авторы просветительского проекта «Бой за Невский плацдарм» потратили полгода, чтобы детально воссоздать бой. Для этих целей они отсканировали движения бойцов с реальных людей и отдельно создали модели техники с натуры, включая легендарный танк КВ-1.

«Такого качества в России еще не делали. Мы хотели показать, что война – это хаос и ужас. Чтобы люди современного поколения понимали, как нам досталась победа и чего нам это стоило», – рассказал куратор проекта Олег Титберия.

В будущем виртуальный «Бой за Невский плацдарм» будут показывать в музеях и школах. Привыкшие к современным технологиям дети смогут ясно представить, как их деды и прадеды освобождали от блокады город-герой Ленинград.