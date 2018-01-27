СМИ рассказали, как Китай намерен обогнать США в военной сфере

Китай нанял 120 специалистов для работы в специальном исследовательском институте, которые займутся развитием квантовых технологий и искусственного интеллекта в военных целях. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, такие меры приняты с целью обогнать Соединенные Штаты Америки в упомянутых сферах и достигнуть статуса военно-технологической сверхдержавы. Китай намерен создать «ультрасовременную армию» в соответствии с предложениями главы КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне озаботились вопросом противостояния России и Китаю, такие данные распространило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. По данным источника, США обеспокоены тем, что РФ и КНР подрывают военное превосходство Штатов, и эти страхи отражены в засекреченном документе о новой национальной военной стратегии.

В связи с этим военное ведомство США намерено сделать акцент на противостоянии России и Китаю. Американские чиновники считают, что в случае военного конфликта без использования ядерных вооружений Штаты могут потерпеть поражение, что требует возвращения политики сдерживания.