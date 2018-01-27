В правительстве РФ упростили использование материнского капитала

Кабинет министров РФ упростил использование материнского капитала, если он тратится на детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Изменения были внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Они коснутся семей, которые намерены тратить материнский капитал на услуги или товары для детей инвалидов.

«В индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) ребенка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров (услуг), за исключением тех, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета», – говорится в правительственном распоряжении.

В документе также сказано, что для изменения ИПРА, выданной ранее, для ребенка необходимо оформить новое направление на медико-социальную экспертизу. Однако эта процедура, согласно изменениям в федеральном законе, может пройти и в упрощенном порядке.