«Россия» предупредила пассажиров о поддельных авиабилетах в Мексику

В авиакомпании «Россия» заявили о том, что ряд туроператоров продает поддельные билеты на рейс в мексиканский город Канкун. От об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно заявлению перевозчика, некий туроператор сознательно пошел на шантаж и организовал выдачу недостоверных билетов, чтобы спровоцировать «Россию».

«Одна из туристических компаний приняла решение шантажировать авиакомпанию "Россия" путем выписки недостоверных бланков билетов на рейс, тем самым вынудив перевозчика принять пассажиров к перевозке на выполняемый чартерный рейс», – сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

По данным ТАСС, речь может идти о компании «Анекс-тур», совместная полетная программа которой с авиакомпанией «Россия» истекает 3 февраля. В материале уточняется, что согласно мексиканскому законодательству при нерегулярных рейсах туроператор имеет право отправить туристов домой только самолетами той же компании.