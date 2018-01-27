В Германии антироссийские санкции назвали «мертвой лошадью»

Два премьер-министра немецких регионов выступили за поэтапное снятие навязанных Евросоюзом санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает издание Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с «мертвой лошадью, на которой невозможно поехать». Эту метафору политик озвучил на встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии.

Министр подчеркнул, что проблемы на Украине, которые стали формальным поводом для введения санкций против России, не решатся с помощью «политики символизма». В итоге за все приходится расплачиваться страдающим от потери российского рынка предприятиям Восточной Германии.

Глава правительства Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхоф поддержал своего коллегу из Тюрингии. Хазелхоф отметил, что все земли Восточной Германии, которые имеют традиционные бизнес-связи с Россией, должны выработать единый курс по отношению к санкциям против РФ.