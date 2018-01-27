Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по «российскому делу» – СМИ

СМИ узнали о том, что специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер провел допрос работников соцсети Facebook в рамках расследования якобы вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на журнал Wired.

Отмечается, что известно как минимум об одном допрошенном сотруднике Facebook, который имел какое-то отношение к онлайн-рекламе, связанной с избирательной кампанией Дональда Трампа.

При этом в самой соцсети, равно как и в аппарате спецпрокурора, от комментариев отказались.

Напомним, американские СМИ выступили с обвинениями в адрес России: якобы она через соцсети поддержала на выборах Дональда Трампа.

Однако никаких доказательств предоставлено не было. Facebook и Twitter согласились сотрудничать в рамках расследования предполагаемого «российского следа» в выборах.