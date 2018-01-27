Женщина с ребенком погибли при пожаре в Москве
Восьмилетняя девочка и ее бабушка отравились угарным газом при пожаре в квартире.
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве унес жизни двух человек. Инцидент произошел на втором этаже дома 15/22.
Как рассказали корреспонденту «Звезды» соседи погибших, они проснулись от едкого запаха дыма и сразу же вызвали пожарных.
На место экстренно приехали сотрудники МЧС и две бригады скорой помощи. При этом явного открытого горения в квартире не наблюдалось, но было сильное задымление.
Как сообщили врачи, женщина погибла на месте от отравления угарным газом, а ребенка пытались реанимировать в скорой, однако все старания специалистов не помогли вернуть его к жизни.
По предварительным данным, жертвами пожара стали бабушка и ее восьмилетняя внучка.