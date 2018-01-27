Археологи нашли хрустальное оружие, которому больше 5,5 тыс. лет

В Испании около города Валенсия-де-ла-Консепсьон археологи обнаружили древнее оружие из хрусталя, датируемое 3500 годом до нашей эры, сообщает Daily Star.

Двадцать пять хрустальных наконечников для стрел, лезвие кинжала, а также ряд других артефактов были найдены в гробнице, которая, по мнению ученых, относится к эпохе неолита.

Обнаруженный хрустальный кинжал имеет длину 214 миллиметров, ширину 59 миллиметров и толщину 13 миллиметров, рассказали археологи.

Вместе с хрустальным оружием ученые нашли одежду, которая была украшена десятками тысяч перфорированных бусин и янтарных бус.

Археологи отметили, что в этом районе не существует каких-либо шахт, где могли бы добывать хрусталь, и предположили, что он был привезен издалека для какого-то особо важного лица.