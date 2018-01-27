Иномарка насмерть сбила пешехода посреди Ленинградского шоссе в Москве

На севере Москвы автомобиль Suzuki, двигаясь в левой полосе по Ленинградскому шоссе, насмерть сбил мужчину, который по непонятной причине оказался посреди оживленной трассы.

По словам владельца иномарки, за рулем находилась его жена, когда они почувствовали неожиданный удар.

«Ехали с работы домой, вдруг удар. Жена нажала на тормоза, стекло посыпалось. Потом вышел и увидел, что человек лежит. Сразу вызвал полицию и скорую», – рассказал корреспонденту «Звезды» потрясенный мужчина.

В поле зрения на этом участке нет ни одного наземного перехода, а посередине дороги установлен отбойник. Поэтому непонятно, как пешеход мог оказаться на шоссе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Женщину, находившуюся за рулем иномарки, увезли на скорой с нервным срывом, а ее муж остался давать показания правоохранителям.