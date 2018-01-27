National Geographic назвал пять «культурных драгоценностей» Санкт-Петербурга

Американский научно-познавательный журнал National Geographic выбрал пять музеев Санкт-Петербурга, которые эксперты сочли обязательными для посещения. В статье «императорская столица» называется «одним из величайших культурных направлений мира» и «бесспорным культурным центром России».

Конечно, специалисты не смогли обойти вниманием «бриллиант в короне российских музеев» – Эрмитаж и Русский музей, включающий в себя также Михайловский замок и Летний сад, которые традиционно входят в список всех туристов, приезжающих в Северную столицу.

Помимо них, был отмечен Музей современного искусства Эрарта с его пространством U-Space, в котором регулярно проводятся лекции и киносеансы.

В пятерку также попали Музей Фаберже и Музей-квартира театральной династии Самойловых, который открылся в 1994 году.